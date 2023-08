Burgemeester Oupeye woont elders na doodsbedreigingen

“Een paar dagen geleden moest ik noodgedwongen verhuizen, ik ben bedreigd en ik ben erg moe. Ik wil mijn familie hier niet in betrekken. Mijn zoon zou deze week bij mij komen logeren, maar ik heb hem gezegd dat hij bij zijn moeder moet blijven”, zegt hij. De man heeft het gevoel dat hij beschouwd wordt als degene die de politieagent opdracht gaf om te schieten.

Afgelopen nacht was het rustig in de gemeente. “We hebben rond 23.00 uur een groep mensen opgepakt en de politiemacht is rond 03.00 uur vertrokken”, vertelt burgemeester Fillot, die opmerkt dat “het geweld is afgenomen”.

Net als de vorige dagen zal de situatie rond 17.00 uur worden geanalyseerd om de maatregelen te evalueren en eventueel aan te passen. “We laten onze waakzaamheid niet zakken”, verzekert de burgemeester.

Vrijdag is er een bijeenkomst van onder meer motoren gepland op de Place Licourt in Herstal, voor het funerarium. Mogelijk zijn er nog spanningen te verwachten.