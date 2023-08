Laatste kans om prachtige illustraties te bewonderen: expo De Verbeelders sluit af met festivaldag

De voorbije weken konden de fans van illustratiekunst hun hart ophalen op drie plaatsen in het centrum van Hasselt. Wie die kans liet voorbijgaan, kan daar nog op de afsluitende festivaldag terecht. De opmerkelijkste van de drie locaties is het recent gerenoveerde Refugiehuis, dat ter beschikking werd gesteld door UHasselt. In de fraaie exporuimtes hangt werk van onder anderen Guido Van Genechten, die wereldwijd bekend is met zijn prentenboeken voor peuters en kleuters. Zijn populairste figuurtje is het konijntje Rikki, dat ze zelfs in China kennen. Op vraag van zijn Chinese uitgever schreef hij zopas Rikki en de maan.

Zelfportretten van Guido Van Genechten. — © Boumediene Belbachir

“2023 is in China The year of the Rabbit. Omdat konijnen daar geassocieerd worden met de maan, kwam ik op het idee om Rikki en zijn papa in hun schuurtje een raket te laten bouwen”, preciseert de Molse auteur en illustrator, die ook een reeks zelfportretten mee naar Hasselt bracht. In boekhandel Grim, schuin tegenover het Refugiehuis, vindt een expo rond het prentenboek Eiland van Mark Janssen plaats. De expo De zee! De zee! in Villa Verbeelding brengt werk van onder anderen Gerda Dendooven, Leo Timmers, Judith Vanistendael en Marije Tolman.

© Boumediene Belbachir

New York Times

“Op de slotdag krijgt het publiek de kans om ze allemaal op één locatie te ontmoeten en aan het werk te zien”, zegt coördinator Marijke Rekkers. “Met het festival richten we ons tot een volwassen publiek. We willen de illustratoren in de kijker zetten. Daarnaast is het de bedoeling dat nieuw talent tijdens workshops kan bijleren van professionals, zowel in het verhaal als in stijl, technieken en materialen. Tijdens de lezingen komen de bezoekers meer te weten over het inspiratie- en creatieproces.”

© Boumediene Belbachir

Een van de aanwezige toppers is Limburger Leo Timmers, wiens kleurrijke boek Het eiland van Olifant door The New York Times werd bekroond tot een van de beste prentenboeken van 2022. Het verhaal kreeg vorm tijdens de lockdown. “Het geïsoleerde gevoel, typerend voor een eiland, was in die periode erg herkenbaar”, verduidelijkt Marijke Rekkers. Op het festival komt de 53-jarige jeugdauteur en illustrator vertellen over de totstandkoming van het boek.

‘Het eiland van Olifant’ van Leo Timmers werd door The New York Times bekroond tot een van de beste prentenboeken van 2022. — © rr