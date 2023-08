Fanfare van Kermt sluit de zomervakantie af met kermisconcert

“Het was een zonnige, warme maandagavond waardoor er massaal veel publiek de weg naar de muziekzaal wist te vinden”, klinkt het. “De stad Hasselt zorgde zelfs voor een eigen kermisattractie voor zowel muzikanten als publiek. De kiosk waarop het concert plaatsvond, was zodanig opgebouwd dat er geen doorgang naar de zaal mogelijk was vanaf de Willeman. Velen waagden zich eraan het podium via een ladder te beklimmen, anderen liepen liever een blokje rond.”

Het publiek genoot van de klanken van de fanfare met onder andere bekende muziek uit de musical ‘Jesus Christ Superstar’, een medley van ‘The King of Rock and Roll’ Elvis Presley en het Nederlands popidool Rob de Nijs. De melodieën van de series ‘The A-Team’, ‘Miami Vice’ en ‘The Muppet Show’ brachten de aanwezigen terug naar de vele spannende en grappige tv-shows van de jaren 80.

Aan het eind van het concert werd er even tijd gemaakt om een van de medeoprichters, Mathieu Gijbels (99!), te bedanken voor zijn aanwezigheid. De fanfare trakteerde met een bisnummer en zo zong het publiek ‘Op de Purp'ren Hei’ luidkeels mee. Het was weer een zeer geslaagde editie.