Niels Stassart schiet zich koning bij 381-jarige Sint-Sebastiaansgilde Duras

Na het inschrijven van 13 deelnemers kon de aftredende koningin Godelieve Schils met drie beurten de schieting openen. Daarna was het de beurt aan de andere deelnemers. In de dertiende ronde was het de jeugdige Niels Stassart die de oppergaai met een perfect schot naar beneden haalde. De vele felicitaties die volgden, nam hij graag in ontvangst. Na de traktaties van de nieuwe koning droeg de aftredende koningin de breuk over aan de nieuwe koning. Zo mag hij de titel van koning voor een jaar dragen en deelnemen aan de schieting van koning der koningen van De Hoge Gilderaad van Brabant. Er werd afgesloten met een gratis etentje van de Gilde.