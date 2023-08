Pelt

Sinds de geboorte van Fran Habets (1) zijn er vier keer vier generaties in vrouwelijke lijn in de familie. Stammoeder Nelly Dilissen (81) is maar wat trots. Op de foto: Frans dochters Ann Fransen (62) en Jaklien Fransen (59), kleindochters Dorien Gerits (36), Evelien Van Erum (34) en Kathleen Gerits (33) en achterkleindochters Mona Bouhafa (7), Esmée Laenen (5), Lina Bouhafa (3) en Fran Habets (1).