Eerste sportkamp Sporting Pelt meteen een succes

Op woensdag, de eerste dag, kregen de spelers bezoek van gasttrainers Korneel Douven en Seppe Van den Boer. De focus lag op schijnbewegingen en overtalsituaties. De dag werd afgesloten met een heerlijke sportmaaltijd. Op dag twee stond er in de namiddag beachhandbal op het programma. Gasttrainers op deze dag waren Wout Peters (T2 Dames) en Tanguy Delpire. De avondtraining werd ingeruild voor een cursus basiskennis scheidsrechteren tijdens jeugdwedstrijden. Sporting Pelt-doelman Nick Deekens bracht zijn passie van de handbalsport over aan de jeugd en gaf wat basisuitleg aan de mogelijke scheidsrechters in spe.

© Sven Spooren

“Vrijdag was de laatste dag van onze eerste en geslaagde handbalstage (JM14 en JM16)”, klinkt het bij Sporting Pelt. “Op deze dag was er ook aandacht voor gezonde voeding. Delhaize Pelt voorzag onze jeugd van lekkere gezonde tussendoortjes: appels, bananen en bronwater. Ook op deze dag konden we weer beroep doen op enthousiaste gasttrainers: Wim Peters (T1 Dames), Hanne Van Criekinge en Dorien Leirs. Tenslotte een dikke merci aan Gilles om er alle dagen steevast te staan.”