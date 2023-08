VIDEO. Cynische humor van de bovenste plank: Spaanse voetbalfans zijn het zat en onthalen reizigers als nieuwe spelers

Waar is de tijd dat Malaga in de Champions League actief was? Anno 2023 spelen de Andalusiërs op het derde Spaanse niveau. De fans willen graag opnieuw hogerop, maar de clubleiding besloot wegens financiële problemen deze zomer geen enkele nieuwe speler te halen. Als cynische stunt ging een deel van de fans dan maar postvatten op de luchthaven om willekeurig reizigers aan te houden en ze te onthalen als nieuwe Malaga-spelers. Het zorgde voor komische beelden.