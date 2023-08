Lena, vriendin van Herman Brusselmans, over het moederschap: “Heel eerlijk, ik had het me allemaal leuker voorgesteld”

In een gesprek met het weekblad Story zijn Herman Brusselmans en zijn vriendin Lena heel open over hun baby Roman die ondertussen al een half jaar oud is. Lena vertelt over het moment dat ze hoorden dat ze zwanger waren: “Herman was blijer dan ik. Hij liep dansend over straat, ik heb gehuild. Daar gíng mijn jeugd. En mijn vrijheid. Voor mij had het moederschap later mogen komen.”

Lena vertelt nog dat ze al haar hele leven bevallingsangst heeft. Eén maand voor de uitgerekende datum kreeg ze trouwens zwangerschapsvergiftiging. “Het was de nachtmerrie van mijn leven. Ik voelde me misselijk, gestrest en zat aan de bloeddrukverlagers om de zwangerschap nog enkele weken te rekken.”

Nu de baby er is, zijn ze in de wolken. Al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn: “Heel eerlijk, ik had het me allemaal leuker voorgesteld.”

Herman Brusselmans vertelt nog dat hij twee dagen per week, als Lena uit werken is, fulltime bezig is met ‘de kleine’. “Nu hij van die toeren begint uit te halen, moet ik er niet meer aan denken om ondertussen een paar columns te schrijven. En verder probeer ik Lena te ondersteunen.”