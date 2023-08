Gratis menstruatieproducten in Hasseltse scholen

Vanaf 1 september kunnen leerlingen in alle 17 Hasseltse secundaire scholen en in 5 lagere scholen vlot toegang krijgen tot gratis menstruatieproducten krijgen. Die zullen te vinden zijn in open kastjes. Hasselt werkt hiervoor samen met BruZelle vzw en de Rotary Club Hasselt ‘Hasaluth’.

“Dit heeft een grote impact op het mentale en fysieke welzijn van de meisjes, zeker bij jongeren”, zegt schepen Derya Erdogan (RoogGroen+). Daardoor hoeven ze niet langer af te zeggen, zelfs voor school, maar ook voor hun vrijetijdsactiviteiten.”

“Dat is ons doel”, zegt Rita Van Even van BruZelle. “We verdelen de producten in mooie onopvallende stoffen zakjes die de meisjes uit de kastjes kunnen nemen als ze die nodig hebben. Er zijn 2.000 zakjes verdeeld over de deelnemende Hasseltse scholen met telkens 10 maandverbanden of 10 tampons. De zakjes mogen de leerlingen nadien houden en gebruiken voor wat ze zelf willen: potloden, schmink of wat dan ook.”

Het eerste kastje is dinsdagochtend geplaatst in de hotelschool. Voor de start van het schooljaar gebeurt dat overal.