Brandweer bevrijdt ooievaar die verstrikt raakt in elektriciteitsdraden in Zelem

In het natuurgebied van het Rotbroek in Zelem (Halen) heeft de brandweer maandagavond een ooievaar bevrijd die vast was komen te zitten aan een verlichtingspaal. Het dier werd met lichte verwondingen overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.



© RR

Het Rotbroek wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het vormt de overgang tussen de vallei van de Zwarte Beek, het Zwart Water en de Demervallei. Ook door de goede waterkwaliteit is het gebied erg in trek bij vogels.

© RR

“Voor een van de ooievaars die er neerstreken verliep de landing niet optimaal”, vertelt natuurgids Luc Cieters. “Het dier raakte verstrikt in de draden van de elektriciteitspaal.” In een poging om zich te bevrijden kwam het dier ondersteboven te hangen. De bewoner van de Eksterhoeve bracht boswachter Geert Coninx op de hoogte. “Ik bracht de brandweer op de hoogte. Een ploeg van de brandweerpost in Herk-de-Stad van de zone Zuid-West Limburg kwam met een ladderwagen ter plaatse en kon het dier bevrijden. De ooievaar had lichte verwondingen opgelopen. De vogel was niet geringd. Het dier werd voor verzorging naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen overgebracht.”