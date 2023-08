VIDEO. Terwijl sterspeler Leao Milan-bazen bijna een hartaanval bezorgt, is Saelemaekers op weg naar de exit: “Nergens op eerste rij”

AC Milan startte het nieuwe Serie A-seizoen met een 0-2 overwinning bij Bologna. Olivier Giroud en Christian Pulisic scoorden voor de Rossoneri, die even in paniek sloegen na het laatste fluitsignaal.

Sterspeler Rafael Leao kon niet scoren, maar speelde een uitstekende partij op linksbuiten. In het slot raakte de Portugees de paal na een fantastische dribbel in de zestien. Maar toen scheidsrechter Pairetto di Nichelino op z’n fluitje floot voor het einde van de partij leek het even mis te lopen. Leao trapte de bal hoog in de lucht en greep meteen naar zijn dijbeen.

Bij Milan vreesden ze even voor een spierblessure, maar het ging uiteindelijk ‘slechts’ om krampen. Nadat een ploegmakker die eruit had gestretcht, kon Leao zich een weg banen naar de kleedkamer. Die hadden overigens geen airco maandag, waardoor de spelers van Milan tijdens de rust op het veld bleven.

Voor Belgen was er bij de Rossoneri geen plek. Divock Origi en Alexis Saelemaekers mogen beschikken wegens overbodig. Origi zou naar Sheffield United kunnen.

Saelemaekers werd de voorbije dagen gelinkt werd aan Juventus, Betis Sevilla, Villarreal, Wolverhampton en West Ham. Journalist Antonio Vitiello claimde maandag dat Saelemaekers ‘bijzonder teleurgesteld’ was door zijn wering uit de Milan-selectie. Eerder al werd er gewag gemaakt van het feit dat trainer Stefano Pioli ‘expliciet’ gevraagd zou hebben om onze landgenoot te verkopen, en ‘niet enkel om voetbalredenen’.

Volgens de Gazzetta kampt Milan vooral met een overtal aan flankspelers. “Zijn exclusie is makkelijk te verklaren: de Belg, die altijd een nuttige speler voor Pioli is geweest, staat vrij nergens op de eerste of tweede rij. Als aan de rechterkant de weg wordt geblokkeerd door Pulisic en Chukwueze, botst hij als vleugelverdediger op de meer ervaren Calabria en Florenzi. De hypothese van een ‘nieuwe rol’ als back-up van Leao werd in de kiem gesmoord door aankoop van Okafor. Kortom, Saelemaekers heeft op papier vandaag de dag weinig kans om een ​​plekje te vinden in het nieuwe Milan. Tegelijkertijd zou het nuttig kunnen zijn voor de club om te cashen en het geld van de Belg te herinvesteren in de ‘finishing touch’, meer bepaald een nieuwe middenvelder.”