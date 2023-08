Buren van De Waerde organiseren zaterdag opnieuw eigen festival ‘Teut Rock’

Wie nog moet afkicken van Pukkelpop, moet dus weer een dorp verder zijn. “Teutrock was vroeger een legendarisch lokaal festival voor rockliefhebbers,” legt Frederick Winters namens de organisatoren uit. “Na jaren stilstand hebben we die traditie vorig jaar weer opgepikt. Met succes, want onze headliner Pat Krimson bracht toen een massa volk mee. Dit jaar zijn we terug iets meer naar de roots van het festival gegaan. Pure rock, dus. Al zijn er ook covers en ambiancenummers bij. We mikken op gezinnen met ons kindvriendelijk festival. Waar anders heb je pal naast het podium immers ook een speeltuin, een crèmekar en foodtrucks? Met twaalf vrijwilligers maken we alles mogelijk. Zo blijft het ook betaalbaar.” De toegang bedraagt daarmee slechts 17 euro voor volwassenen. Kaarten via www.vzwdewaerde.be of op de dag zelf aan de kassa. De gitaren beginnen om 18 uur te knallen. Jihaaaa. TR