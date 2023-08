Gevallen acteur Guy Van Sande toont zich met nieuwe vriendin

Aan het weekblad Dag Allemaal bevestigt Guy Van Sande dat er een nieuwe liefde in zijn leven is. Meer wil hij er niet over vertellen: “Ik ben een gewone werkman, of ja... een gewone dopper.”

Zeven jaar geleden kwam de ‘Zone stad’-acteur in opspraak. Speurders ontdekten dat Van Sande deel uitmaakte van een chatgroep waar kinderporno werd verspreid. Op zijn computer vonden ze dat hij tussen 2012 en 2016 meer dan 500 foto’s en 70 filmpjes met kinderporno had gedownload. Van Sande maakte zelf ook een naaktfoto van een jong meisje in zijn eigen badkamer. Hij kreeg voor deze misdrijven een veroordeling tot drie jaar met uitstel.

Guy Van Sande was toen nog getrouwd met Nathalie (35). Ze bleef hem al die tijd trouw, zelfs al kon ze haar dochter uit een eerdere relatie daarom maar beperkt zien. Ze verdedigde Van Sande en stak de feiten op zijn drugsgebruik. Maar vorig jaar raakte bekend dat het huwelijk toch op de klippen was gelopen.