Belgische skeeleraars zijn blij met WK-piste in Italië: “Zeker Bart Swings!”

Met kopman Bart Swings is de Belgische skeelerploeg aangekomen in Italië, waar vanaf zaterdag de wereldkampioenschappen worden gehouden. Plaats van handeling voor de zes skaters sterke afvaardiging is in eerste instantie Montecchio Maggiore, tachtig kilometer ten westen van Venetië.

“De skeeleraars zijn blij met de baan”, meldt ploegleider Anja Decoster. “Zeker Bart.” Voor het eerst in vier jaar doet Swings mee. In tussenliggende jaren was het toernooi in het najaar geprogrammeerd, zodat het zijn schaatsplannen doorkruiste, of ging het toernooi wegens corona niet door.

Fran Vanhoutte is aardig hersteld van de val, die zij bij de generale repetitie voor de WK in Zandvoorde opliep. “Met Fran gaat het elke dag beter”, aldus Decoster. De ploeg van bondscoach Rémy Hubert wordt gecompleteerd door Jason Suttels en de junioren Jorun Geerts, Laurens Bergé en Sietse Troost.

De Belgische skaters, die op dezelfde uren als de Italianen trainen, hebben een week om aan de piste te wennen. Net als bij de Europese titelstrijd in Valence d’Agen gaat het om een parabole baan. De coating is van het Italiaanse bedrijf Vesmaco, waarmee de skeelerkoepel World Skate voor wereldkampioenschappen een contract heeft.

De eerste drie dagen wordt gereden op de piste in Monteecchio Maggiore. Na een rustdag zetten de skaters het toernooi voort op een wegcircuit in dezelfde plaats. Dan volgt opnieuw een rustdag, waarna het toernooi zich verplaatst naar het nabijgelegen Vicenza, waar de 100 meter (zaterdag) en de marathon (zondag) op het programma staan.

Een jaar geleden veroverden de Belgische skaters drie medailles. Op de marathon greep Vanhoutte brons. Goud en brons was er voor Suttels. Een jaar daarvoor mochten de Belgen eveneens drie keer op het podium plaatsnemen. In 2019, met presentie van Swings, werden in Barcelona twaalf plakken behaald.