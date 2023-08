Bestuurder deelt slag uit bij discussie over voorrang in Horpmaal

Heers

In Horpmaal in de Overhemsestraat is bij een discussie tussen twee bestuurders een slag uitgedeeld. Zondagmiddag zou bij het uitrijden van een oprit geen voorrang zijn verleend door een van de bestuurders. De twee bestuurders stapten uit en gingen met elkaar in discussie. Een van hen deelde een slag uit. Het slachtoffer van de verkeersagressie ging naar een arts voor een medisch attest maar raakte niet gewond. De man heeft later een klacht ingediend bij de politie. De tegenpartij zal worden verhoord en nadien wordt het dossier overgemaakt aan het parket.