Twitter-profiel Tom Van Grieken wordt niet meer weergegeven in zoekbalk: “Komt door valse rapporteringen”

Wie in de zoekbalk op X, het voormalige Twitter, profiel van de Vlaams Belang-voorzitter zal het profiel van Tom Van Grieken niet tegenkomen. Het platform heeft namelijk een zoeksuggestie-ban ingesteld. Dat houdt in dat het profiel wel nog bestaat, maar niet meer verschijnt tussen de suggesties. Volgens Van Grieken is dat het gevolg van “valse rapporteringen” nadat hij postte over het geweld in Zelzate die sinds vorige woensdag op het internet circuleren. Op het filmpje is te zien hoe jongeren door een bende worden uitgescholden en rake klappen krijgen.

Die beelden zorgden voor heel wat verontwaardiging en geraakten zelfs tot bij de grote baas van X, Elon Musk. “Messed up” (vrij vertaald: “Helemaal niet oké”), reageerde hij op een post die verwees naar de tweet van Van Grieken.

Musk reageerde ook instemmend op een bericht van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Die schreef bij de beelden “Weerzinwekkende beelden uit Zelzate. Is dit werkelijk de samenleving waarin u wil leven? Tijd voor recht en orde. Tijd voor het Vlaams Belang!”, waarop Musk reageerde met een uitroepteken. Opvallend: de tweet van Van Grieken is intussen niet meer zichtbaar.