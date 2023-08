Prigozjin duikt op in eerste videoboodschap na Wagner-opstand: “We maken het leven een nachtmerrie voor ISIS, Al Qaeda en andere gangsters”

Maandag werd een videoboodschap van iets meer dan 40 seconden gepost op Telegram-kanalen gelinkt aan de Wagner-groep. Daarin is Jevgeni Prigozjin (62) te zien in militaire uitrusting en met een geweer in de hand, in een woestijnachtige omgeving. Zijn uitspraken en commentaren op de Telegram-kanalen suggereren dat de video in Afrika opgenomen is.

“Aan het werk”, zegt Prigozjin in de video waarmee Wagner leden wil rekruteren. “De temperatuur ligt boven de 50 graden, alles zoals we het graag hebben. De Wagner-groep voert verkennings- en opsporingsacties uit. Om Rusland nog groter te maken op elk continent en Afrika nog vrijer. Gerechtigheid en geluk voor het Afrikaanse volk. We maken het leven een nachtmerrie voor ISIS, Al Qaeda en andere gangsters. Laten we de echte machtigen inhuren en de ons gestelde taken blijven vervullen die we beloofden te kunnen.” Bij de post staat een telefoonnummer waarop rekruten zich kunnen melden.

Persagentschappen Reuters en AP konden de locatie en datum van de video niet verifiëren.

De Russische socialemediakanalen gelinkt aan Wagner roepen ondertussen investeerders op om geld te pompen in de Centraal-Afrikaanse Republiek via Maison Russe, een “particulier” cultureel centrum in de hoofdstad van het Afrikaanse land dat “een nieuw investeringskantoor” opent.

Sinds 2018 aanwezig

Prigozjin leidde eind juni een gewapende muiterij tegen de Russische legertop. Sindsdien heerst onduidelijkheid over zijn lot. Hij en zijn strijders, die tot dan aan de zijde van Rusland in Oekraïne hadden gevochten, werden volgens het Kremlin verbannen naar Wit-Rusland.

Prigozjin werd sindsdien echter alweer in Rusland gesignaleerd. Eind juli werd hij in Sint-Petersburg onder meer gefotografeerd toen hij de hand schudde met ambassadeur Freddy Mapouka, een presidentieel adviseur van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Prigozjin zei toen ook dat Wagner zijn aanwezigheid in Afrika zou opvoeren.

De Centraal-Afrikaanse Republiek is sinds 2018 een van de Afrikaanse landen waar Wagner actief is en waar huurlingen beschuldigd worden van misdaden tegen de menselijkheid.

Wagner wordt sinds 2014 door het Kremlin ingezet om de Russische belangen te verdedigen in Afrika en het Midden-Oosten.