VIDEO. Spaanse WK-heldin geeft emotionele speech tijdens parade na overlijden vader: “De beste werd de slechtste dag uit mijn leven”

De Spaanse voetbalvrouwen zijn maandagavond als heldinnen ontvangen in Madrid na het winnen van de wereldtitel. Het werd een parade om niet snel te vergeten, zeker niet voor Olga Carmona. De speelster van Real scoorde het enige doelpunt in de finale tegen Engeland, maar kreeg nadien te horen dat haar vader overleden was.

Toch nam Carmona het woord op het podium. “Goeie avond iedereen”, begon ze alvorens het publiek haar naam begon te scanderen. “Vandaag is een zeer speciale dag voor ons allemaal in Spanje. Het heeft echter ook een moeilijke kant voor mij. Gisteren was een dag met veel emoties. Voor even was het de beste dag uit mijn leven en daarna werd het de slechtste. Maar ik ben enorm blij dat ik dit geluk kan overbrengen aan het hele land. Jullie hebben de ster die jullie altijd al wilden. Niet alleen diegene die we op onze borst dragen, ook diegenen in de hemel die deze reis met ons hebben gemaakt.”

De beelden van de parade: