Zonder lange nagels en vanuit baan 9: Sha’Carri Richardson kroont zich na schorsing tot sprintkoningin in knaltijd

Sha’Carri Richardson heeft maandag de 100 meter sprint gewonnen op de wereldkampioenschappen in Boedapest. In 10.65, een kampioenschapsrecord, liet de 23-jarige Amerikaanse de Jamaicanen Shericka Jackson (10.72) en Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.77) achter zich.

Het was het eerste grote kampioenschap voor Richardson. In 2021 miste ze de Olympische Spelen in Tokio nadat ze positief testte op marihuana. Voor het WK van vorig jaar in Eugene wist ze zich niet te plaatsen. Faser-Pryce, 36 jaar, voegde nog een medaille toe aan haar rijkgevuld palmares, met daarop onder meer tien wereldtitels (vijf op de 100 meter) en drie keer olympisch goud.

De Amerikaanse viel ook op met haar uiterlijk. Of beter gezegd: ze viel er dit toernooi voor het eerst sinds lang niet mee op. Richardson liep lange tijd met felgekleurde haren en lange valse nagels. Die looks heeft ze recent aan de kant geschoven, met succes.

© Instagram

Richardsons landgenoot Grant Holloway kroonde zich een derde keer op rij tot wereldkampioen op de 110 meter horden. De 25-jarige Amerikaan hield in 12.96 de Jamaicaan Hansle Parchmen (13.07), olympisch kampioen in de discipline, van de wereldtitel. Het brons was voor de Amerikaan Daniel Roberts (13.09).

Hugues-Fabrice Zango schreef geschiedenis door Burkina Faso een eerste gouden medaille op een wereldkampioenschap te bezorgen en door als eerste Afrikaan het hink-stap-springen te winnen. Zango sprong 17m64 ver. De Cubanen Lazaro Martinez (17m41) en Cristian Napoles (17m40) flankeerden hem op het podium.

De Zweed Daniel Stähl won het discuswerpen. Met 71m46, een kampioenschapsrecord, deed de olympische kampioen bij zijn laatste worp bijna anderhalve meter beter dan de 70m02 van de Sloveense titelverdediger Kristjan Ceh. De Litouwer Mykolas Alekna werd met 68m85 derde. Voor Stähl is het na 2019 (Doha) de tweede wereldtitel.