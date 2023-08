“Oekraïne vernietigt Russische supersonische bommenwerper”

De berichten zijn gebaseerd op beelden die op sociale media werden geplaatst. Daarop is te zien hoe de Tupolev TU-22 in brand lijkt te staan. Het brandend vliegtuig leek zich ten zuiden van Sint-Petersburg te bevinden, aldus de BBC die gebruikmaakte van visuele aanwijzingen en satellietbeelden van de luchtmachtbasis.

Het Russische ministerie van defensie zei zaterdag al dat een Oekraïense drone een militair vliegveld in de Russische regio Novgorod als doelwit had gekozen. Het meldde dat er daarbij een brand ontstond en een oorlogsvliegtuig beschadigd raakte. Oekraïne heeft de aanval echter niet erkend en geeft gewoonlijk geen commentaar over aanvallen op Russisch grondgebied. Volgens de Russen raakte niemand gewond bij de aanval en wat het vuur snel geblust.

“Als gevolg van de terroristische aanval op het grondgebied van het vliegveld brak er brand uit op de parkeerplaats van vliegtuigen, die snel werd geblust door brandweerlieden. Eén vliegtuig raakte beschadigd”, aldus het ministerie in een verklaring. Volgens de BBC bevond het vliegtuig zich op de plaats van de aanval en werd het tijdens de oorlog veelvuldig gebruikt om raketten op Oekraïne af te vuren.

Russische aanvallen

De New Voice of Ukraine meldde dat Oekraïense drones de afgelopen dagen vijf vliegtuigen hadden beschadigd. Rusland blijft daarnaast ook aanvallen uitvoeren. Zo maakte het dinsdagochtend bekend dat het een verkenningsschip van het Oekraïense leger vernietigd heeft op de Zwarte Zee.

“Vannacht heeft de bemanning van een Su-30cm gevechtsvliegtuig van de Zwarte Zeevloot een verkenningsschip van de Oekraïense strijdkrachten vernietigd in het zone van de Russische gasinstallaties in de Zwarte Zee”, aldus het Russische ministerie van Defensie dinsdag op Telegram. Het ministerie verstrekte geen verdere details over het incident.