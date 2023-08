Leandro Trossard ziet tienkoppig Arsenal vanop de bank moeizame zege pakken tegen Crystal Palace

Arsenal was veruit de gevaarlijkste ploeg, maar Eddie Nketiah verzuimde tot twee keer toe om te scoren. In de tweede helft was het wel prijs. Arsenal kreeg een penalty nadat Palace-doelman Johnstone veel te laat ingreep op diezelfde Nketiah. Aanvoerder Martin Ødegaard faalde niet en bracht de Gunners vanop de stip verdiend op voorsprong.

Een klein kwartier later viel Arsenal wel met tien nadat Tomiyasu een tweede gele kaart had gekregen. Opvallend: de Japanse verdediger is pas de eerste Arsenal-speler die van het veld wordt gestuurd sinds Rob Holding in mei 2022.

Crystal Palace kwam in de blessuretijd nog akelig dicht bij de gelijkmaker, maar de Gunners bleven ondanks de rode kaart wel overeind en pakken 6 op 6. Leandro Trossard bleef de hele wedstrijd aan de bank gekluisterd.