Cynthia Bolingo schrijft geschiedenis met Belgisch record en finaleplaats op 400 meter: “Moeilijke momenten uit mijn carrière maken dit extra mooi”

De eerste Belgische vrouw ooit in een 400 meterfinale. De eerste landgenote onder de 50 seconden. De eerste Belgische vrouw in de finale van een loopnummer sinds Kim Gevaert in 2007. We kunnen nog even doorgaan, maar de boodschap is wel duidelijk. Cynthia Bolingo (30) heeft op het WK atletiek in Boedapest geschiedenis geschreven. Ze wachtte al zó lang tot alle puzzelstukjes eens klopten en dat was nu eindelijk het geval.

Een meeloper. Met alle respect, maar dat was Cynthia Bolingo lange tijd. Ze haalde WK’s en Olympische Spelen op de 200 meter, maar brak nooit potten. Verre van. Het was haar coach Carole Bam, ook bondscoach van de Belgian Cheetahs, die Bolingo in 2017 overtuigde om voor de 400 meter te gaan. Dat is nu, zes jaar later, een fantastische beslissing gebleken. Maar het heeft wat voeten in de aarde gehad.

Op het EK in 2018 in Berlijn haalde Bolingo de halve finales. In 2019 won ze zilver op het EK indoor in Glasgow en leek haar carrière definitief gelanceerd, maar toen volgde de ene blessure na de andere. Het WK in Doha in 2019, de Spelen in Tokio in 2021 en het WK in Eugene in 2022 heeft ze allemaal gemist door blessureleed. Dat Bolingo het potentieel had voor grootse dingen was al even duidelijk, maar dan moest ze eens een poosje heel kunnen blijven. En dat is nu gebeurd. In Boedapest plaatste ze zich voor de WK-finale op de 400 meter. Ze klokte 49.96 en is de eerste Belgische vrouw ooit onder de 50 seconden.

“Die moeilijke momenten uit mijn carrière maken dit succes nog extra mooi”, zegt Bolingo, verwijzend naar haar blessureleed. En niet alleen daarnaar, maar ook naar het verlies van haar vader. Die overleed in 2020 aan een coronabesmetting. Vallen, opstaan en weer doorgaan was de afgelopen jaren het devies voor Bolingo. “Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan”, weet ze. “Ik heb verschillende keren aan stoppen gedacht, verschillende keren de indruk gehad dat ik nooit de top ging halen.”

© BELGA

Hartaanval

Als een speer, zo vertrok Bolingo in haar halve finale. Ze liep zelfs even aan de leiding, om helemaal op het einde naar de derde plaats in haar serie terug te vallen. “Wat mijn wedstrijdplan was? Snel starten”, zei ze na afloop. “Dat is goed gelukt. Ik heb het 390 meter volgehouden (lacht). Het einde was een beetje moeilijk.” Omdat ze niet in de top twee van haar halve finale finishte, moest Bolingo nog twintig minuten gaan bibberen in de hot seat. Zenuwslopend. “Ik heb daar nog net een hartaanval kunnen vermijden”, vertelde ze nadien. Uiteindelijk bleek haar chrono genoeg om door te stoten.

We hadden ons na afloop van de halve finales aan een verbouwereerde, stomgeslagen Bolingo verwacht, maar daar was geen sprake van. Gelukkig, dat wel natuurlijk, maar ook niet meer dan dat. Rustig deed ze haar zegje. “Of ik verbaasd ben? Nee”, gaf ze toe. “Ik wist dat ik dit in de benen had. Maar er is nog een verschil tussen het potentieel hebben, en het ook waarmaken. Ik ben vooral blij dat ik in dat laatste geslaagd ben.”

© EPA-EFE

Doodop

Bolingo is de eerste Belgische vrouw ooit in een mondiale 400 meterfinale. Ze heeft in Boedapest een stukje nationale atletiekgeschiedenis geschreven. De laatste Belgische vrouw die de WK-finale van eender welk loopnummer haalde, was Kim Gevaert op de 100 meter in 2007 in Osaka. “Is dat zo? Zet dat maar groot in alle kranten dan”, grapte Bolingo. Gevaert zat in Boedapest overigens in de tribune.

De 49.96 uit de halve finales was goed voor de zesde chrono over de drie series heen. Wat is er dan nog mogelijk in de finale, die woensdag wordt afgewerkt? “Ik heb zin om te zeggen dat alles mogelijk is, maar ik moet wel zeggen dat ik eerst wat wil slapen voor ik daar uitspraken over ga doen, want ik ben doodop”, aldus Bolingo. “Wat mijn volgende doel is nu ik in de 49 seconden gelopen heb? In de 48 seconden lopen. Grapje.” Ze heeft alleszins niets meer te verliezen. Bolingo kan in de finale opnieuw als een raket starten, om dan te kijken hoelang ze het volhoudt. We zijn benieuwd.