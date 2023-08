Koppel wil romantische strandfoto’s maken, maar hond met volle blaas gooit roet in het eten

Een idyllisch strand, azuurblauwe zee en een prachtige, bewolkte hemel. Marianne had hét perfecte plekje gevonden in de Filipijnen om enkele romantische kiekjes te maken met haar vriendje. Ze had er alleen niet op gerekend dat er een hond met volle blaas zou passeren die hét perfecte plekje had gevonden om te plassen: op haar smartphone. Het grappige incident is intussen al meer dan zes miljoen keer bekeken op Tiktok, waar de jonge vrouw de beelden deelde. “Ik moet nu ook plassen”, klinkt het in de reacties op de video. “In mijn broek, van het lachen.”