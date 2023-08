Jonkies blinken uit, strafcorners vliegen binnen en vormpeil stijgt: Red Lions knallen voorbij Spanje naar halve finale op EK hockey

“We spelen ze zeventig minuten van het kastje naar de muur.” Arthur Van Doren peperde zijn medespelers vlak voor de afslag met een speech in de groepscirkel nog een dosis zelfvertrouwen in. De Red Lions zijn met een missie afgezakt naar Duitsland. Meer nog dan de Europese titel winnen is het doel om één jaar voor de Spelen aan de wereld te laten zien dat België nog altijd dé mondiale norm is in het mannenhockey. “We voelen dat we nog zaken te bewijzen hebben”, stelde Florent Van Aubel vooraf. “We verloren een WK-finale en nu horen we dingen over de ploeg zoals dat we te oud zouden geworden zijn. Daar heb ik maar een ding op te zeggen: we zijn er nog, ze zijn nog niet klaar met ons.”

Ghislain doet Boon vergeten

Om dat statement kracht bij te zetten begonnen de Red Lions met de borst vooruit tegen Spanje. Een dag eerder had een slappe start tegen Engeland nog drie tegengoals gekost. Die fout ging de olympische kampioen maandagavond niet meer maken. Na tien minuten was de Belgische turbo warmgedraaid en vlogen de ballen er in. Net zoals tegen Engeland opende William Ghislain de score voor de Lions. De 24-jarige toernooi-debutant bewijst voorlopig waarom bondscoach Van den Heuvel hem boven hockeymonument Tom Boon in de selectie verkoos. “Ja, dat zit wel in mijn achterhoofd”, gaf Ghislain achteraf toe. “Ik voel de druk om het goed te doen. Tom Boon is één van de beste aanvallers ter wereld, dat weten we allemaal. Ik ben geen putter zoals hem, maar ik probeer energie en persoonlijkheid in de ploeg te brengen. Ik denk niet te veel te na en in de cirkel doe ik mijn ding. Dat ik opnieuw kan scoren geeft me een supergevoel. Ik ben een beetje het kleine ketje van de ploeg, dat is ook mijn bijnaam. De ervaren jongens zijn héél beschermend tegenover mij en de andere nieuwkomers. De jongeren krijgen veel vertrouwen en voelen zich super op hun gemak.” Dat bleek maandag ook op het veld. De twee andere youngsters - Van Dessel en Onana - speelden evenzeer een dijk van een match.

William Ghislain — © BELGA

Spaans gevloek

Nog goed nieuws voor de Lions: Alexander Hendrickx scoorde bij zijn eerste reeksje strafcorners, zijn tweede doelpunt van het toernooi. Het gevreesde wapen van de Belgen staat scherp voor wanneer het straks ook echt nodig zal zijn. “Strafcorners zijn een belangrijk wapen in het hockey, het is altijd leuk als ze er ingaan”, glimlachte Hendrickx. “Als ik de ploeg kan helpen met goals is dat altijd een bonus. Ik ben blij voor mezelf, maar even blij als iemand anders scoort.”

De 3-0 van Van Aubel, ook al zijn derde op dit EK, deed de match na 18 minuten definitief op slot. Vlak naast ons in de tribune vloekte de Spaanse coach er oplos. De vele puta’s die om onze oren vlogen waren tekenend voor het Belgische meesterschap. Een tegendoelpunt in een slordiger derde kwart was de enige smet op een voor het overige vlekkeloze partij. In het vierde kwart zetten de Lions de puntjes op de i. Hendrickx scoorde op een strafbal, Onana werkte na een fraaie actie van Van Dessel de bal snoeihard in doel. Tien goals in twee matchen tegen gereputeerde hockeylanden. “We zijn aan het groeien in dit toernooi”, vindt Alexander Hendrickx. “Tegen Spanje wilden we een aantal dingen beter doen dan tegen Engeland. We hebben een aantal details kunnen rechtzetten. Het is mooi om te zien dat de combinatie van ervaren spelers en nieuwe jongeren werkt. Die jonge gasten voelen zich meteen thuis in onze warme groep. Iedereen past zich prima in de ploeg in. De jongeren hoeven bij ons niet te zwijgen. Ze mogen hun mond opentrekken en impact maken.”

Woensdagochtend kan er in de derde en laatste groepsmatch extra vertrouwen getankt worden tegen groepskneusje Oostenrijk. “Een match waarin we nog een stapje extra willen zetten om met een goed gevoel en als groepswinnaar naar de halve finale te gaan”, belooft Hendrickx. Daarin wacht allicht Nederland. Oranje kreeg maandag verrassend een stevig pak voor de broek (3-0) van wereldkampioen Duitsland. Onze noorderburen, nummer één van de wereld, wonnen in de Pro League twee keer van de Red Lions. Maar deze enorm gretige Belgische ploeg speelt een paar niveaus hoger dan twee maanden geleden in Antwerpen. “Nederland of Duitsland, dat maakt mij in principe niks uit”, vindt Hendrickx. “Als we Europees kampioen willen worden zullen we van alle twee moeten winnen.”