Jérémy Doku wordt tweede Rode Duivel bij Manchester City, Anderlecht graait bijna 9 (!) miljoen mee dankzij megatransfer van jeugdproduct

De handtekening is nog niet gezet, maar lang zal dat niet meer duren. Jérémy Doku (21) is op weg de tweede Belg te worden bij Manchester City, de ploeg die dit kalenderjaar al de Premier League, de Champions League, de FA Cup en de Europese Supercup op zijn naam schreef. Daar zal hij ploegmaat worden van Rode Duivel Kevin De Bruyne.

Doku, die al langer als groot talent gold maar de voorbije jaren te kampen had met blessures, stond nadrukkelijk op de radar van verschillende Premier League-clubs nadat hij enkele maanden geleden bij Rennes een erg sterk seizoenseinde speelde. Hij is na de 19-jarige Roméo Lavia (voor 67 miljoen euro naar Chelsea), de 23-jarige Loïs Openda (voor 38 miljoen naar RB Leipzig) en de 22-jarige Charles De Ketelaere (op uitleenbasis met aankoopoptie van 26 miljoen naar Atalanta) al de vierde jonge Belgische voetballer die een toptransfer maakt deze zomer. Doku wordt al de negende Belg die uitkomt voor City, na De Bruyne, Roméo Lavia, Vincent Kompany, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Emile Mpenza, Geert De Vlieger en Daniel Van Buyten.

In Engelse media wordt een bedrag van 60 tot 65 miljoen euro vermeld als transfersom. Dat is goed nieuws voor Anderlecht, dat zijn voormalige jeugdproduct in 2020 voor 23 miljoen euro verkocht: met een transfersom boven de 40 miljoen euro krijgen zij nog twintig percent op de meerwaarde die Doku oplevert voor Rennes. Indien het effectief om een basisbedrag van 60 miljoen euro (zonder bonussen) gaat, zou dat neerkomen op 7,4 miljoen euro. Daarnaast zou paars-wit ook nog eens 1,5 miljoen euro opstrijken aan solidariteitsbijdragen.