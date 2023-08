Rani Rosius bevestigt topniveau in halve finales 100 meter, maar is wel uitgeschakeld: “Ik heb er enorm van genoten”

Voor een finaleplaats was 11.01 nodig, drie honderdsten onder het Belgisch record van Kim Gevaert. Rosius eindigde op plaats twintig. Gevaert zat Rosius overigens aan de te moedigen in de tribune in Boedapest. “Is dat zo? Dat wist ik niet. Oh, dat vind ik heel fijn om te horen”, zei Rosius nadien.

“Je hoopt altijd op een persoonlijk record, maar dit is gewoon goed”, vertelde Rosius. “Onderweg heb ik iets te veel nagedacht, terwijl ik mijn verstand gewoon op nul moet zetten. Die 11.20 is echt wel mijn niveau dit jaar, want ik heb die tijd al drie keer gelopen, en dan één keertje 11.18. Ik was al heel blij dat ik bij mijn eerste WK de halve finales haal. Dat is toch niet slecht? Ik heb er enorm van genoten.”

Volgens Johan Baerts, de coach van Rani Rosius, heeft ze het olympisch minimum van 11.07 in de benen. “Er resten mij nog twee wedstrijden dit seizoen: Berlijn en de Memorial Van Damme”, legt ze zelf uit. “En anders is het voor volgend jaar.”

De halve finale van Rosius: