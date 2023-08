Tien jaar cel voor dealer die acteur Michael K. Williams heroïne verkocht waar hij aan overleed

Een drugsdealer is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar omdat hij de drugs verkocht waaraan de Amerikaanse acteur en producent Michael K. Williams is overleden. Hij kreeg daar nog vijf jaar bovenop voor samenzwering voor het distribueren van heroïne. Dat meldt het openbaar ministerie in New York.

De 40-jarige Irvin Cartagena was diegene die volgens het openbaar ministerie de fentanyl en heroïne bezorgde aan Michael K. Williams, onder meer bekend uit The wire, waar die aan zou overlijden. “Op 5 september 2021 heeft Cartagena Williams de fatale dosis heroïne, vermengd met fentanyl, bezorgd”, zegt Damian Williams van het openbaar ministerie in een persbericht. “Williams is daar op tragische wijze aan overleden.”

Ondanks dat overlijden “bleven Cartagena en zijn collega’s potentieel dodelijke met fentanyl vermengde heroïne verkopen”, klinkt het verder. “Wij gaan onze inspanningen volhouden tegen gewetenloze drugsdealers die vergif verspreiden en de plaag van de fentanyl-epidemie alleen maar erger maken.”

Gevlucht

Michael K. Williams werd in februari 2021 dood aangetroffen in zijn appartement in New York. Hij was om het leven gekomen door een accidentele overdosis, zo oordeelde de lijkschouwer. Hij werd 54 jaar oud.

Cartagena stond samen met drie kompanen terecht. Met z’n vieren zouden ze de drugs gedeald hebben. Na het overlijden van Williams zou Cartagena naar Puerto Rico gevlucht zijn, waar hij in februari 2022 gearresteerd kon worden. In april van dit jaar pleitte hij schuldig voor alles wat hem ten laste werd gelegd. Hij moet voor 15 jaar naar de gevangenis.