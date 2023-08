Man die Thierry (91) doodsloeg met bedpan in Tiens rusthuis was enkele uren eerder ontslagen uit psychiatrische kliniek

De 37-jarige Belg die vrijdagochtend binnendrong in het woon-zorgcentrum Huize Nazareth in Goetsenhoven en een 91-jarige bewoner doodsloeg, was pas enkele uren eerder ontslagen uit een psychiatrische kliniek in Brussel. Zijn ziekenhuisbadge had hij nog op zijn kleren opgespeld.

De opgepakte man is een 37-jarige Belg, uit Brussel. Hij was tot vorige week nog opgenomen op de psychiatrische afdeling van een Brussels ziekenhuis. Maar afgelopen donderdagavond werd hij daar ontslagen: hij mocht daar vertrekken, na een beslissing van een arts.

Enkele uren later, op vrijdagochtend, dook hij op in Tienen. Allicht heeft hij de hele nacht rondgedoold, en is hij met het openbaar vervoer in Tienen gearriveerd. De man liep rond op blote voeten, en hij zou in Tienen op vrijdagochtend aangesproken geweest zijn door een politiepatrouille.

Later die ochtend dook hij op in het dorp Goetsenhoven, zo’n 7 kilometer ten zuiden van Tienen. Hij stapte naar het woon-zorgcentrum Huize Nazareth, en verbrijzelde de toegangsdeur met een kassei om binnen te kunnen dringen. Hij greep een bedpan, en wandelde op het einde van de lange gang twee kamers binnen waar hij telkens een bewoner aanviel.

De 91-jarige bewoner Thierry Tavernier overleed op zaterdagochtend aan zijn verwondingen. Een ander slachtoffer, een 89-jarige vrouw, ligt nog in het ziekenhuis.

“Geen band met bewoners”

De aanval lijkt volkomen willekeurig te zijn gebeurd. “Op dit moment lijkt er geen enkele link te zijn tussen mijn cliënt en het woon-zorgcentrum, noch met de twee betrokken bewoners”, zegt Leena Giudice, de advocate van de verdachte.

Over de medische achtergrond van haar cliënt kan de advocate niets kwijt. “Maar het lijkt me aangewezen dat dit deel zal uitmaken van het gerechtelijk onderzoek.”

De advocate kon afgelopen weekend met haar cliënt praten, maar ze gaf aan dat de man niet goed leek te begrijpen wat er was gebeurd. Ondertussen kon ze al een tweede keer met de man spreken. “Zijn aanspreekbaarheid is toegenomen. Ik heb proberen uit te leggen wat er gebeurd is. De draagwijdte begint binnen te sijpelen, maar ik denk niet dat het al volledig is doorgedrongen.”