Nederlandse verzekeraar wil geen fatbikes meer verzekeren wegens vele diefstallen

Sinds de invoering van de helmplicht voor snorfietsen in Nederland is het aantal verzekeringen op fatbikes bij ANWB snel gegroeid tot zo’n 10.000, laat de organisatie weten. De fietsen zijn populair, maar die populariteit heeft een keerzijde. Zo merkt ANWB dat de diefstalgevoeligheid in sommige delen van Nederland dusdanig groot is dat het niet de vraag is of, maar wanneer de fiets gestolen wordt.

Dat heeft tot gevolg dat de financiële schade die verhaald wordt op de verzekering, inmiddels is gestegen tot 800 procent van de premie, meldt een woordvoerder. “Dat is niet houdbaar en daarom moeten we ingrijpen”, legt hij uit.

ANWB gaat nu onderzoeken of fatbikes toch op een bepaalde manier verzekerd kunnen worden. Daarbij wordt nagedacht over het stellen van eisen aan beveiliging en stalling, maar ook aan een passende premie.