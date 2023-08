De Syrische Razan en Wit-Russische Valeria van Damart in Tongeren (links). “De jongere generatie heeft er meestal geen probleem mee dat ze niet in perfect Nederlands bediend worden.” — © Tom Palmaers

Hasselt

Een buschauffeur, dokter, kelner of winkelbediende die niet of nauwelijks Nederlands spreekt? We moeten er steeds minder vreemd van opkijken. De tekorten aan personeel zijn in sommige sectoren zo nijpend dat Nederlands spreken van ondergeschikt belang is.