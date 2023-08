Hij moet al meer dan 4.000 km lopen, en nu dwingen bosbranden ultraloper Karel Sabbe tot omweg van 110 km voor recordpoging

“De spirit zit goed en we blijven gaan. Canada komt steeds dichterbij. Het is tijd om plankgas te geven”, zegt Karel Sabbe na 41 dagen en meer dan 3.800 kilometer lopen. — © IF

Karel Sabbe (33) nadert de grens met Canada tijdens zijn recordpoging op de Pacific Crest Trail, een 4.200 kilometer lang pad langs de Westkust van de Verenigde Staten. Maar na meer dan veertig dagen lopen gooien bosbranden in Washington nu roet in het eten. De verplichte omweg van 110 kilometer laat de ultraloper echter niet aan zijn hart komen. “Het is wat het is. De spirit zit nog goed en we blijven gaan.”

Op maandag 10 juli vertrok de Waregemse tandarts, die in Vichte (Anzegem) woont en in Ronse werkt, aan een ongelooflijk avontuur aan de grens van Mexico met de Verenigde Staten. Sabbe wil de Fastest Known Time op de Pacific Crest Trail verbreken. In een kleine vijftig dagen hoopt hij de meer dan 4.200 ruwe en uitdagende kilometers tot aan de grens met Canada af te leggen. En het ziet er bijzonder goed uit. Al gooien bosbranden in het noorden van de staat Washington nu roet in het eten.

De Pacific Crest Trail werd deels afgesloten. Het dwingt Sabbe om tijdens de laatste dagen van zijn recordpoging een omweg van zo’n 110 kilometer te volgen. Een domper op de feestvreugde, zou je denken. Maar de ultraloper laat het niet aan z’n hart komen. Karel staat in vuur en vlam om de laatste week aan te vatten.

“Het is wat het is. Het lijkt alsof gans de staat brandt, het is hier erg mistig door de rook. Ik voel mij moe maar sterk. De spirit zit goed en we blijven gaan. Canada komt steeds dichterbij. Het is tijd om plankgas te geven”, zegt hij na 41 dagen en meer dan 3.800 kilometer lopen. (Lees verder onder de foto)

De crew van Karel deelt beelden van de rook in de vallei. — © IF

“Bijna daar”

Ook zijn crew deelt beelden van de rook in de vallei en van zwarte bomen uit vorige bosbranden. “We zijn de voorbije weken gelukkig gespaard gebleven. Maar nu moeten we ons aanpassen. We kunnen niet alles controleren. Het heeft ook geen zin om daar over te tobben. We zijn er bijna en Karel doet het nog altijd erg goed. Bijna daar betekent wel dat we nog zo’n 700 kilometer moeten lopen”, zegt crewlid Kobe Blondeel met een lach.

Het doel om de Pacific Crest Trail in minder dan vijftig dagen af te leggen, lijkt nog altijd haalbaar. “Dit is de mooiste trail ter wereld. Ik zou momenteel nergens anders willen zijn”, zegt Sabbe.

Wie zijn traject wil volgen, kan dat live via https://pct.karelsabbe.com/, en via de Facebook- of Instagram-pagina.

