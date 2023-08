VIDEO. Te vroeg gejuicht: Pool steekt handen in de lucht, maar Canadees wint tweede rit Ronde van de Toekomst (waarin Belgen tijd verliezen)

De Canadees Riley Pickrell heeft de tweede etappe gewonnen van de Franse Ronde van de Toekomst, de belangrijkste rittenkoers voor wielrenners onder de 23 jaar. Pickrell haalde het in een massasprint, waarin een Poolse concurrent te vroeg victorie kraaide. De Belg Vlad Van Mechelen werd vijfde, landgenoot William Junior Lecerf liep tijdsverlies op door een valpartij in het peloton.

In een vlakke etappe van 189 kilometer tussen Nozay en Chinon probeerde de Deense geletruidrager Anders Foldager voor de tweede dag op rij het peloton te verrassen vanuit een vroege vlucht. Daarbij kreeg hij onder meer het gezelschap van Alexandre Junior Vinokourov, de zoon van de gelijknamige Astana-manager. Maar deze keer slaagde Foldager niet.

In een hectische finale deed een valpartij het peloton breken, en de Belgische klassementsrenner William Junior Lecerf was net als tijdritspecialist Alec Segaert een van de renners die daardoor tijd verloren. Eerstejaarsbelofte Vlad Van Mechelen zorgde voor de Belgische ploeg voor een doekje tegen het bloeden door naar de vijfde plek te sprinten.

Voorin de groepssprint was het de Pool Radoslaw Fratczak die te vroeg ging juichen, want hij werd op de streep nog voorbijgegaan door de 22-jarige Pickrell. De ongelukkige Pool werd tweede, Israël bezette plaatsen drie en vier. De Pool Michal Pomorski is de nieuwe klassementsleider.