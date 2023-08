OPROEP. Legendarische discotheek Real in Tongeren wordt trekpleister voor doe-het-zelvers

Tongeren

Tot en met vrijdag loopt nog een openbaar onderzoek over de nieuwe invulling van de intussen verloederde oude dancing Real aan de Luikersteenweg in Tongeren. Doe-het-zelfzaak Hubo wil, als de definitieve vergunning er is, verhuizen van het T-Forum vlakbij naar de overkant van de Luikersteenweg. Wij zijn op zoek naar mensen met speciale herinneringen aan de discotheek. Laat het ons weten in onderstaand formulier.