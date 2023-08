Opnieuw home invasion in Brasschaat: gewapende man valt villa binnen en eist inhoud kluis, verdachte opgepakt

In een woning in de De Wandeleerlei in Brasschaat heeft zaterdag een home invasion plaatsgevonden. De politie kon een verdachte uit Ravels oppakken, hij werd aangehouden. De feiten zouden losstaan van de home invasion van vrijdag bij Carmen Pfaff.

De feiten in de residentiële De Wandeleerlei speelden zich zaterdag in de loop van de namiddag af. “Een man is met geweld de woning van een koppel van 78 en 80 jaar oud binnengedrongen”, bevestigt Kristof Aerts, woordvoerder van het parket in Antwerpen. Met een vuurwapen werden twee bewoners bedreigd en gedwongen hun kluis te openen. “De verdachte ging ervandoor met geld en juwelen”, zegt Aerts. Volgens onze informatie ging het om een aanzienlijke buit.

De Brasschaatse politie kon na de home invasion een vluchtauto identificeren. “Dankzij een alert optreden en door samenwerking met verschillende politiezones kon dat vluchtvoertuig gelokaliseerd worden”, vertelt Aerts. Een 42-jarige man uit Ravels werd gearresteerd en is ondertussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Hij werd aangehouden voor diefstal met geweld met wapenvertoon en vluchtvoertuig en voor inbreuken op de wapenwet”, aldus Aerts. Twee andere mensen die in de loop van het weekend opgepakt werden, mochten na verhoor beschikken. Of de buit gerecupereerd is, is niet duidelijk.

Geen link met overval bij ‘De Pfaffs’

Eerder raakte al bekend dat Carmen Pfaff (67), de echtgenote van de bekende oud-doelman Jean-Marie, vrijdagnamiddag ook het slachtoffer werd van een woningoverval in Brasschaat. Drie gemaskerde onbekenden drongen haar villa binnen en gaven Carmen enkele rake klappen. Ze werd ook een tijdje opgesloten terwijl de overvallers haar woning doorzochten. Carmen Pfaff werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De overval bij de familie Pfaff wordt onderzocht door de federale gerechtelijke politie Antwerpen.

Een link tussen de twee woningovervallen is er volgens onze informatie niet, zowel de modus operandi als de beschrijving van de verdachten zouden verschillen.