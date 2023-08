Valpartij in de eerste kilometers, maagpijn en de nodige billenrust, maar Alain (60) fietst 700 km in 33 uur

700 kilometer fietsen in 33 uur tijd. Dat was het doel van Maaseikenaar Alain Vankerkom (60). En hij is geslaagd in zijn opzet. Met een valpartij in de eerste kilometers, een maag die in opstand kwam en de nodige billenrust. Maar zaterdag haalde de zestiger zijn doel zoals gepland.

Vrijdag om 9 uur startte Alain Vankerkom (60), geboren Maaseikenaar, aan zijn voordeur in Kortenaken voor een fietstocht van 700 kilometer. “Mijn fiets van amper 8 kilogram heeft me nog nooit in de steek gelaten, maar in mei bleek het kader stuk”, vertelt Alain. “Een nieuw geleverd kader bleek ook defect. Ik trainde nu intens op mijn gewone ijzeren fiets en een gravelbike, dat sterkt ook de benen. Op 5 augustus kwam mijn nieuwe koersfiets aan, net op tijd voor mijn ritje.”

Alain was niet aan zijn proefstuk toe. Regelmatig fietst hij van zijn thuis in Kersbeek-Miskom in het Vlaams-Brabantse Kortenaken naar zijn werk in het cultuurcentrum van Maaseik, goed voor zo’n 75 kilometer. In coronajaar 2021 fietste hij ook al eens 500 kilometer in 24 uur. “Daar doe ik elk jaar 100 kilometer bij”, vertelt Alain. “In augustus 2022 fietste ik 600 kilometer in 30 uur. Dat bracht 3.300 euro op voor Kom op tegen Kanker. Die tocht was opgedragen aan Paul, de medeoprichter van onze wielerclub Den Hóbbelige Stóp. Drie dagen na mijn rit verloor Paul de strijd tegen kanker. Hij was in zijn 70ste levensjaar. Tijdens mijn laatste rit reed ik dus 10 kilometer voor elk jaar dat Paul de wereld met zijn optimisme heeft verblijd.”

Billenrust

Vrijdagmorgen werd Alain uit de wind gehouden door een delegatie van vijf wielervrienden van de Hagelandse Bikers Kortenaken of Habiko. Zij zouden 100 kilometer meerijden, maar ze beten uiteindelijk door tot 235 kilometer. De eerste valpartij volgde al enkele kilometers na de start, maar gelukkig zonder al te veel technische en lichamelijke schade. ’s Nachts werd Alain begeleid door een motorfiets met licht. Zijn echtgenote vond dat het veiligste.

Of hij verder veel tegenslag kende? “Door de combinatie van water, cola, sportdranken, energierepen, een verdwaalde banaan en heel veel klammigheid kwamen mijn maag en slokdarm wel in opstand”, vertelt Alain. “Ik kreeg amper iets binnen, moest kokhalzen en kreeg zure oprispingen. Leunend op mijn stuur werd ik duizelig en ging tegen een muurtje zitten, dat hielp. Van 6.15 tot 7.15 uur nam ik tijd voor wat voedsel, een dutje en een ‘billenrust’ want zadelpijn is bij zo’n lange rit het grootste probleem. Van de 33 uur dat ik onderweg was, zat ik 25 uur en 33 minuten op de fiets.”

3.300 euro

Maar de aankomst maakte veel goed. Omdat Alain lid is van wielerclub Den Hóbbelige Stóp Aldeneik, reden zijn vrienden de laatste 100 kilometer met hem mee. Na nog een kleine spannende panne van een meerijder kwam Alain, zoals gepland, om 18 uur onder luid applaus aan in de Sjeiven Dórpel in Aldeneik (Maaseik). Ook deze rit bracht meer dan 3.300 euro op en ook nu gaat dat bedrag weer naar Kom op tegen Kanker.