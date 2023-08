VIDEO. Neymar kan zijn lach niet inhouden wanneer hij aan ploegmaat onthult hoe goed zijn Frans is na zes jaar PSG: “French? Un petit peu”

Neymar is intussen goed en wel in Saoedi-Arabië gearriveerd. Afgelopen weekend werd de Braziliaanse superster in een bomvol stadion ook voorgesteld bij Al-Hilal. Achter de schermen maakte Neymar dan weer kennis met zijn ploegmaats. Daaronder ook krachtpatser Kalidou Koulibaly.

De centrale verdediger kwam deze mercato over van Chelsea en vertoeft intussen al een paar weken in de woestijn. In de fitness maakte de Senegalees, die in het verleden ook voor Genk speelde, kennis met Neymar. De twee deelden een knuffel en Koulibaly wou wel eens weten hoe goed de Braziliaan het Frans machtig is.

“French? Un petit peu”, antwoordde Neymar al lachend. Niet al te best dus. De superster heeft in zijn zes jaar bij Paris Saint-Germain kennelijk andere dingen gedaan dan Franse lessen genomen.

Met Neymar is de Saoedische competitie dus alweer een attractie rijker. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) streek afgelopen winter al neer in het land in het Midden-Oosten, waar steeds meer clubs duizelingwekkende bedragen neertellen om (voormalige) topspelers aan te trekken. Intussen vonden ook onder meer Karim Benzema (Ittihad), Edouard Mendy (Al-Ahli), Roberto Firmino (Al-Ahli) en Riyad Mahrez (Al-Ahli) de weg naar Saoedi-Arabië.

De intussen 31-jarige Neymar stapte in de zomer van 2017 voor het recordbedrag van ruim 220 miljoen euro over van FC Barcelona naar PSG. De spits, die de Spanjaarden in 2013 wegkaapten bij de Braziliaanse topclub Santos, moest meehelpen om de Champions League naar Parijs te halen. Maar dat lukte niet, ook niet met de hulp van zijn Barça-maatje Lionel Messi de voorbije twee seizoenen. Neymar kroonde zich wel vijfmaal tot Frans kampioen, won driemaal de Franse beker en mocht vier Franse Supercups in zijn prijzenkast zetten.