Onze reporters na vier dagen rondrennen op Pukkelpop: “Voeten vol blaren en rug kapot”

Reporter Stien Vanbaelen:

Stien (midden). — © RR

“Ik voel me best nog fris”, laat het jonkie van de festivalredactie maandagochtend weten. Stien heeft drie dagen Pukkelpop achter de kiezen: “76.000 stappen (zo’n 57 kilometer, nvdr.): vuurwerk op mijn smartwatch! En dankzij mijn extreem comfortabele, maar allerminst flatterende pattas (sneakers, nvdr.): ook zonder blaren, zonder voetpijn en dus zonder klaagzang. Comfort boven fashion, altijd. Zeker op Pukkelpop.”

Topmoment: “De big reveal van Tarkastaja! En The Killers, die mijn favoriete karaokelied ‘Mr. Brightside’ speelden.”

Reporter en muziekrecensent Christof Rutten

Christof Rutten bij de aanvang van Pukkelpop: voor een frisgroen grastapijt. — © RR

“Geen stappen geregistreerd, maar uiteraard voel ik me compleet op na vier dagen Pukkelpop. Ik doe dit al meer dan 20 jaar, maar ik blijf nieuwe muziek en bands ontdekken boeiend vinden. Die nieuwe acts zijn voor mij het belangrijkst. Het gekke na die vier dagen werken, is dat ik dan eindelijk aan ‘mijn’ Pukkelpop kan beginnen: ‘En nu ga ik ook eens pinten drinken!’. Maar ja, dan is het dus gedaan, en moet ik naar huis. (lacht)

Topmoment: “Ik vond zondag heel goed: toen heb ik geen enkel slecht optreden gezien. Het Ierse Gurriers, het Canadese Crack Cloud, het Australische King Gizzard, het Belgische Balthazar, het Nigeriaans/Britse Obongjayar en de Amerikaanse hiphop van Cordae: top. Hun optredens gaven energie, dan kan je blijven gaan. Dat is de kracht van muziek.”

Reporter Lien Vande Kerkhof:

Reporter Lien. — © RR

“79.000 stappen (zo’n 59 km, nvdr.) sinds donderdag 18 uur. Fashion boven comfort, al betaal ik daarvoor wel elk jaar de prijs: voeten vol blaren en een rug die geradbraakt is. Of is dat dan toch tram drie die op de loer ligt?”

Beste moment: “Het optreden van Macklemore, onder een stralend blauwe hemel, met een aperolletje in de hand. Kippenvel op het moment dat ‘Same Love’ door de boxen galmt. Het is het liedje van onze beste vriend Benjamin, die volgende zomer gaat trouwen met de man van zijn leven.”

Reporter Geert Houben:

“Hier sta ik”, aldus Geert. — © Sven Dillen

“Ik heb elke dag een vrij constante 20.000 stappen, of telkens zo’n 15 kilometer, gezet. De dagen na Pukkelpop kruip ik toch eens op de fiets om de hamburgers, frieten en Cristal een beetje te verwerken. Al zal het toch niet te ver mogen zijn.”

Topmoment: “De volledige vier gezellige dagen. Als Hasselaar kom je er altijd veel bekend volk tegen. Nu is het een beetje afkicken. Muzikaal was het plezant bij Angèle, en ik heb spijt dat ik Bicep heb gemist.”

Reporter Gilles Niesen:

Reporter Gilles miste even de stralende zon op Pukkelpop. — © RR

“Zondag was hier met voorsprong de meest actieve dag: 19.000 stappen gezet, 1.300 calorieën verbrand. Maar vooral liefst 19 van de 24 uren die dag rechtgestaan: ’s ochtends om verslag uit te brengen van Emmy d’Arc, om erna om 3 uur de Boiler af te sluiten. Totaal: 50.000 stappen, door de regen en de brandende zon.”

Topmoment: “Persoonlijke hoogtepunten: Macklemore en Foals, zondagavond. Voor mij ging Pukkelpop in één stijgende lijn. In die mate dat ik het echt spijtig vond dat het er plots al op zat. Pukkelpop had gerust een dag langer mogen duren.”

TikTok-reporter Arnaut van Vlierden

Arnaut. — © RR

“Geen stappen geregistreerd, maar vier dagen mensen een micro onder de neus steken en video’s maken over alle thema’s in alle hoeken van de wei en camping, heeft me wel een rondje rond de aardbol doen stappen. Op dag 1 en 2 heb ik de fout gemaakt een lange broek aan te doen. Op die dagen ben ik wel wat liters zweet kwijtgespeeld. Tegen de hitte was ik dan weer niet opgewassen: ik kan nu een week als kreeft door het leven. Dat het warm was. Maar ook net zo leuk.”

Topmoment: “Tussen het filmen en monteren door hielden de erg dansbare optredens van Jessie Ware en Bonobo me ook helemaal in Pukkelpop-mood.”

Fotograaf Karel Hemerijckx:

© KH

“50.500 stappen in drie dagen: het werd iedere dag beetje minder. (lacht) Mijn voeten zijn in prima conditie dankzij mijn Skechers, waar mijn modebewuste vrouw trouwens een grote hekel aan heeft. De rug daarentegen, die zal even moeten recupereren.”

Topmoment: “Van eigen bodem: de Alkense Emmy d’ Arc, die pure muzikale schoonheid en rust bracht, na veel decibels verduurd te hebben. En op zaterdag een onderonsje met de collega’s aan de bar, als de riem er even af kon.”

Fotograaf Sven Dillen:

Fotograaf Sven Dillen op de weide van Pukkelpop. — © SD

“85.000 stappen op vier dagen Kiewit (oftewel zo’n 63 kilometer, nvdr.). En dan ga ik nu twee dagen op teenslippers rondlopen, en in de hangmat in de tuin liggen.”

Beste moment: “Het feestje bij The Killers! Het secret optreden van Nothing but Thieves: intiem, lieve gasten, en wat een stem! Dat, en de friet stoofvlees op de Kempische Steenweg: romantisch, met collega Geert…”

Fotograaf Boumediene Belbachir

Boumediene Belbachir (midden) met collega’s Sven Dillen en Geert Houben. — © Sven Dillen

“Ik heb 71.068 stappen oftewel 53 kilometer in de benen.”

Hoogtepunt? “De sfeer zat er dik in. Veel blije gezichten, goeie moves en natuurlijk het mooie zonnetje. Ik keek uit naar Macklemore, Fatima Yamaha, Altin Gün en Brutus, en ze stelden niet teleur. Ook fijn: keuzestress bij Food Wood!”