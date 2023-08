900.000 Franstalige leerlingen maandag terug naar school na ingekorte zomervakantie

In de Franse Gemeenschap worden vanaf maandag zo’n 900.000 leerlingen terug op school verwacht na de eerste ingekorte zomervakantie. Door de hervorming van de schoolagenda duurt de zomervakantie in het zuiden van het land nog zeven weken. In aanloop naar de parlementsverkiezingen van 9 juni worden er geen grote wetgevende initiatieven inzake onderwijs verwacht.

De talrijke hervormingen van de laatste maanden en jaren hebben voor heel wat ongenoegen gezorgd in de Franstalige onderwijswereld, zowel over de hervormingen zelf als over het ritme ervan. Daarom verkiest de regering van minister-president Pierre-Yves Jeholet de 120.000 leerkrachten van de Franse Gemeenschap op negen maanden van de verkiezingen niet in het harnas te jagen.

Rust

In de lente had minister van Onderwijs Caroline Désir overigens een aantal versoepelingen aangekondigd om de spanning te verminderen.

“De leerkrachten hebben rust nodig”, bevestigt Roland Lahaye, de secretaris-generaal van de Franstalige christelijke onderwijsvakbond CSC-Enseignement. “Ze moeten de kans krijgen om zich de goedgekeurde hervormingen eigen te maken, zonder bijkomende nieuwe hervormingen”, stelt hij.

Prijs plafonneren

In de lente had minister Désir nog aangekondigd om spoedig een voorstel in te dienen om de prijs van de schooluitstappen met overnachtingen te plafonneren. Die kunnen tot boven de 1.000 euro kosten. Maar maandag liet het kabinet van de minister desgevraagd weten dat het voorstel niet voor meteen is. Een harmonisering is gezien de socio-economische verschillen tussen de scholen niet evident, klinkt het.

De recente hervormingen hebben het traject van het eerste jaar lager onderwijs tot het derde jaar middelbaar hertekend. Om tot een coherent geheel te komen, moeten nu de drie laatste jaren van het middelbaar onderwijs aangepakt worden. Maar het resultaat van de werkgroepen worden niet voor februari verwacht. De knopen zullen echter worden doorgehakt door een volgende regering.