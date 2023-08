Bijna 1 op de 10 scholieren moet schoolreis laten schieten vanwege “te duur”

“Je zou maar net die leerling zijn die op school werkjes moet maken, terwijl de rest van de klas op uitstap is. Het is stigmatiserend en heeft een grote impact op je leren én je leven op school”, hekelt Michielsen. Bovendien merkt de scholierenorganisatie al langer op dat ouders het moeilijk hebben. “Het is jammer genoeg een jaarlijks weerkerend thema waar er op politiek vlak maar weinig verandert”, aldus de voorzitter.

De Scholierenkoepel bevroeg 10.996 leerlingen. Daarvan geeft 8 procent (841 scholieren) aan dat de kostprijs van een schooluitstap of schoolreis ooit al eens een reden was om niet mee te gaan.

“Het verbaasde ons ook niet echt toen het GO! voor de zomer naar buiten kwam met cijfers over onbetaalde schoolfacturen”, zegt Michielsen. “En ook nu het VCOV (koepel van ouders en ouderwerkingen, red.) zegt dat ouders zich massaal zorgen maken over hoe ze de school van hun kind(eren) moeten betalen, is dat helaas geen verrassing.”

De Scholierenkoepel vraagt daarom aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om een maximumfactuur in te voeren voor het secundair onderwijs, aangepast per studierichting. “Maak het verplicht om een structureel kostenbewust beleid te voeren met een correcte, duidelijke en transparante bijdrageregeling”, aldus de Scholierenkoepel.