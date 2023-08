Nepal wil beklimmen van Mount Everest duurder maken

De ministerraad moet het voorstel wel nog goedkeuren. Als het licht op groen gaat, zou de prijsstijging in 2025 van kracht moeten worden.

De Mount Everest ligt op de grens tussen Nepal en China, maar de kosten voor een klimvergunning zijn in China een pak hoger dan in Nepal. Volgens de ‘Himalayan Database’ is de berg sinds de eerste beklimming door Tenzing Norgay en Edmund Hillary in 1953 al bijna 11.500 keer beklommen. De interesse in de berg neemt jaar na jaar toe.

Volgens het ministerie is een verhoging van de kosten meer dan gerechtvaardigd. De prijzen werden in 2015 voor het laatst aangepast. Maar een heuse expeditie naar de top van de berg kost een klimmer veel meer dan alleen zijn of haar vergunning. De uitrusting, accommodatie, sherpa’s... brengen het totale kostenplaatje op enkele tienduizenden euro’s.