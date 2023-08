Ouders bouwen speelverdieping in kleuterschool Evermaruske in Rutten

Tongeren

De voorbije weken werd er een speelverdieping gebouwd in de blauwe klas van kleuterschool Evermaruske in Rutten (Tongeren). “We hebben de wedstrijd ‘Brico Klushelden’ gewonnen door een filmpje in te sturen waarin de kinderen smeekten om geld te krijgen voor een speelverdieping”, vertelt schoolhoofd juf Nele. “Dat heeft ons 10.000 euro opgeleverd. We konden rekenen op een team van ouders voor de bouw van de speelverdieping. Samen hebben we getimmerd, gezaagd en geschilderd. Deze extra ruimte komt goed van pas, want het Evermaruske blijft groeien. We gaan een rustig hoekje inrichten met kussens zodat de kindjes daar kunnen snoezelen.” (diro)