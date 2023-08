Alles of niks voor Red Panthers in laatste EK-groepswedstrijd tegen Spanje

Na een 6-0-zege tegen Italië en een 2-0-nederlaag tegen olympisch kampioen Nederland is het erop of eronder voor België in de laatste groepswedstrijd tegen Spanje. Omdat de Spaanse vrouwen minder goeie cijfers voorlegden tegen Italië en Nederland hebben de Belgische hockeyvrouwen vanavond in Mönchengladbach genoeg aan een gelijkspel. “Ik zie deze match als een kwartfinale”, zegt bondscoach Raoul Ehren. “We moeten nu drie wedstrijden op rij winnen en dan zijn we Europees kampioen.” Vorig jaar speelden de Red Panthers twee keer tegen Spanje in de Pro League. De eerste confrontatie werd verloren met 1-2, een dag later werd met 3-0 gewonnen. Spanje staat zevende op de wereldranglijst, België vijfde. In een mogelijke halve finale wacht gastland Duitsland op de Red Panthers.

Programma derde speeldag Poule A 14u45: Nederland - Italië 17u: Spanje-België Stand: 1. Nederland 6 ptn (+6) 2. België 3 (+4) 3. Spanje 3 (-2) 4. Italië 0 (-8)