Zelenski verrast met antwoord op vraag of Oekraïne gebieden moet afstaan voor de vrede: “Ja, Belgorod”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in Denemarken heel wat journalisten verrast toen hij antwoordde op de vraag of Oekraïne bereid is om territorium op te geven in ruil voor vrede en het lidmaatschap van de NAVO.

De reactie van Zelenski kwam nadat er afgelopen week geruchten waren dat Stian Jenssen, directeur van het kabinet van NAVO-topman Jens Stoltenberg, zou gesuggereerd hebben dat Oekraïne lid van de NAVO zou kunnen worden wanneer het een stukje territorium zou afgeven aan Rusland. De man excuseerde zich later en zei dat hij zich verkeerd had uitgedrukt. Maar in Oekraïne konden ze er niet mee lachen.

Mykhailo Podolyak, de stafchef van Zelenski, noemde het voorstel “belachelijk”. “Dat betekent bewust kiezen voor de nederlaag van de democratie, het aanmoedigen van een wereldwijde crimineel, het behoud van het Russische regime, het vernietigen van internationaal recht en het doorgeven van de oorlog aan andere generaties.” Hij voegde eraan toe: “Moordenaars mogen niet worden aangemoedigd door afschuwelijke aflaten.”

Afgelopen weekend kreeg president Zelenski zelf ook de kans om te reageren op het gerucht toen een journalist in Denemarken hem de vraag voorschotelde. Met een sarcastische ondertoon zei de president: “We zijn bereid om Belgorod in te ruilen voor ons lidmaatschap van de NAVO.” Belgorod is een Russische stad nabij de grens met Oekraïne, die al enige tijd bestookt wordt door Russische pro-Oekraïense troepen. Oekraïne heeft wel al meermaals aangegeven dat het niet geïnteresseerd is in het innemen van Russisch territorium. (sgg)