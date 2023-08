Nieuwe ballon van Herkenaar gedoopt

Tom Buekers uit Herk-de-Stad heeft een oude traditie weer in het leven geroepen: de ballondoop. Buekers is al jaren een gevestigde waarde in de ballonvaart in België

Als doopmeter voor zijn nieuwe ballon koos Tom Buekers voor Cynthia Reekmans. De doop zelf werd op 20 augustus in een weide in Herk-de-Stad uitgevoerd door pastoor Andy Penne. Omdat er geen specifieke zegening bestaat voor luchtballonnen, werd het een zegening voor vliegtuigen met een kwinkslag. De meter had de zware taak om de doopvont te dragen, die voor de gelegenheid gevuld was met extra wijwater aangezien de ballon toch wel een groot gevaarte is. Na de doop werd de kleurrijke ballon tot leven gewekt voor zijn eerste vlucht.