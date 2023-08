Bestelwagen rijdt in op bushokje: meisje (15) overleden, moeder in levensgevaar

In Wielsbeke is een bestelwagen ingereden op een bushokje. Daar zaten drie mensen op de bus te wachten. Een meisje van 15 is overleden, haar moeder is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Om een nog onbekende reden week een bestelwagen maandagmiddag af van zijn rijbaan. De wagen stak de volledige straat over en ramde in volle vaart een bushokje in de Ooigemstraat. Daar zaten op dat moment drie mensen op de bus te wachten.

Een meisje van 15 jaar oud was op slag dood. Haar moeder is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ook de derde persoon is zwaargewond.

Meteen snelden de hulpdiensten toe. De MUG-helikopter landde op een nabijgelegen grasveld, maar vertrok uiteindelijk na enige tijd zonder iemand mee te nemen.

(Lees verder onder de foto)

De bestuurder van de bestelwagen testte negatief. — © jof

Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend. De bestuurder van de bestelwagen, een man van 64 uit Zonnebeke, testte alvast negatief op drugs en alcohol en was ook niet met zijn gsm bezig, laat het parket weten. Er is een deskundige aangesteld die moet onderzoeken hoe het ongeval precies kon gebeuren.