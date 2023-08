Kinderen verdienen zakcentje voor kermis door spullen te verkopen op rommelmarkt

Lommel

Zaterdagnamiddag werd het kermisweekend ingezet met een kinderrommelmarkt op het kerkplein van Lommel-Centrum. In 28 standjes verkochten zo’n 50 kinderen speelgoed, boeken, spelletjes, knuffels, knutselmateriaal… Zo verdienden ze een centje bij dat ze konden opdoen op de kermis.

“Het is leuk om ons speelgoed waar we zelf niet meer mee spelen te verkopen”, vertellen de neefjes Max Huysmans (11) en Lei Maes (12). “Zo kunnen we plaatsmaken voor nieuw speelgoed. We vinden het ook heel leuk dat we kermissenbonnen krijgen als we op deze speelgoedmarkt staan. Met de centjes die we vandaag verdienen, kunnen we iets leuk van doen.” Ook broer en zus Alizée (6) en Amaury Matthijs (7,5) staan op de kinderrommelmarkt. Zij verkopen speelgoed en tweedehandskleren. “Met de centjes die we hier verdienen, mogen we naar de kermis gaan”, zeggen ze blij. “En we hebben al best goed verkocht.”(nma)

