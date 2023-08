Inhuldiging oorlogsmonument en parochiefeesten

Een bommenwerper crashte in Teuven in 1943. Er wordt nu een gedenkplaat onthuld. — © RR

Teuven-Voeren

Dit jaar is 80 jaar geleden dat in het gehucht Sinnich in Teuven op 17 augustus 1943, een Amerikaanse bommenwerper cashte. De tien bemanningsleven van dit ‘vliegend fort’ hebben toen deze crash overleefd . Yves de Secillon, een inwoner van Teuven die naar de plaats van de crash ging om eventueel hulp te bieden, kwam door de ontploffing van het vliegtuig om het leven. Om deze herinnering niet verloren te laten gaan heeft Heem en Natuur samen met CERA, de gemeente en Erfgoed Haspengouw een project gestart om een blijvende gedenkplaat bij de plaats van de crash in Sinnich te plaatsen. Deze gedenkplaat wordt op zaterdag 26 augustus om 18.30 uur in samenwerking met de Parochiefeesten Teuven plechtig onthuld.