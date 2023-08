Problemen met waarborg bij het tanken: Argenta-klanten zien tot 375 euro geblokkeerd

Het zal je maar overkomen: met het einde van de maand in zicht staat nog een paar honderd euro op je rekening en je moet dringend gaan tanken. Hoewel je maar voor 50 euro tankt, gaat er toch (tot) 375 euro van je rekening, waardoor je plots geen boodschappen meer kunt betalen of in het rood gaat. “Tankstations kunnen nooit vooraf weten hoeveel je gaat tanken”, zegt Ive Rosseel van de juridische Facebookgroep ‘Durf te vragen’. “Daarom wordt tijdens het tanken een forfaitair bedrag, maximaal 375 euro, gereserveerd. Dat is gebruikelijk én wettelijk. En het wordt ook met een grijze sticker op de brandstofpomp gemeld. Na de tankbeurt wordt het aankoopbedrag dan vereffend, waarna de bank het saldo meteen weer vrijgeeft.”

Doorgaans verloopt dat feilloos. Maar niet altijd, zo ondervonden enkele klanten van Argenta. “Dan ligt de fout niet bij de pomphouder of het brandstofbedrijf, maar wel degelijk bij de bank of de financiële tussenpersoon die het betaalverkeer regelt”, zegt Johan Mattart, algemeen directeur van Brafco, de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars.

“Het klopt dat er iets is fout gelopen met de verwerking van de betalingen, waarvoor onze excuses”, zegt Mieke Winne, secretaris van het directiecomité van Argenta. “Maar we doen er alles aan om dat probleem nog deze voormiddag recht te zetten.” Over hoeveel mensen het gaat, kan of wil de bank niet zeggen. “We zien alvast geen verhoging van het aantal meldingen bij ons contact center”, aldus nog Mieke Winne. “Het is natuurlijk zo dat enkel mensen met een heel laag saldo op hun rekening dat probleem zullen hebben gevoeld.”