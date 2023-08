Glimmende oldtimers nemen Lanaken dagje in

Lanaken

Glimmende klassieke auto’s en prachtige motoren. In Lanaken was de Vintage Chroom Meeting weer een feest voor iedereen die een voorliefde heeft voor oldtimers. Glimmend chroom en ronkende motoren stonden zij aan zij over het ganse kerkplein en de volledige lengte van de Stationsstraat, van knap opgeknapte kevers tot glimmende bolides. De opgepoetste klassiekers hadden veel bekijks en zowat elke eigenaar kon gepassioneerd praten over zijn prestigieuze oldtimer.

“Ik heb deze MG TF uit 1953, zo’n 25 jaar geleden volledig opgeknapt en gerestaureerd”, zegt John Dohmen. “Deze happening is super goed georganiseerd.” Voor Elise Bijnens was het een blij weerzien met een Ford Capri. “In de jaren 80 heb ik een tijdlang in zo’n auto rondgereden. Ik heb nog altijd spijt dat ik hem destijds verkocht heb. Nu maak ik hier wat leuke foto’s om aan de kinderen te laten zien.”

Meer vintage chroom is er op dinsdag 29 augustus tijdens een grote summer party, met een optreden van George Baker aan de Engelse Hof in Lanaken. (joge)