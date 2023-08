Wijken uit Schakkebroek nemen het tegen elkaar op tijdens Spel zonder Grenzen

Herk-de-Stad

In de Herkse deelgemeente Schakkebroek streden de verschillende wijken de afgelopen dagen tegen elkaar tijdens het Spel zonder Grenzen. Elke wijk kreeg zijn eigen kleur en de deelnemers moesten ludieke proeven afleggen. “Het is fijn om dit mee te maken”, zegt Linda Vranken van het paarse team, De Paradijsvogels. “Ik ben er al bij van in de beginperiode. De teams komen dan wel tegen elkaar uit, maar het is toch vooral het groepsgevoel dat telt. Het Spel zonder Grenzen versterkt het dorpsgevoel. Het is ook leuk om hier mensen te ontmoeten.” (lw)